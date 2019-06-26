إيناس عبدالدايم تقرر طبع كتاب "حسين رياض" على نفقة وزارة الثقافة (صور)

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، الامسية التى اقامها المجلس الاعلى للثقافة بامانة الدكتور هشام عزمى توقيع كتاب "حسين رياض .. الفنان صاحب الألف وجه" إعداد وتوثيق الدكتور عمرو دوارة بحضور فاطمة حسين رياض ابنة الفنان الراحل وحشد من الأدباء والفنانين منهم سميحة ايوب، مديحة حمدى ، لبنى عبد العزيز ، رشوان توفيق ، عايدة كامل ، رجاء حسين ، سميرة عبد العزيز ، الاديب يوسف القعيد ، وعدد من قيادات وزارة الثقافة منهم الفنان خالد جلال ، الدكتور أشرف زكى.

وفى تصريح لها قالت "عبد الدايم" إن العملاق الراحل حسين رياض أحد مبدعو جيل الرواد الذين أثروا الحياة الفنية المصرية والعربية بمئات الأعمال الخالدة في السينما ، المسرح والاذاعة ، وأضافت ان الكتاب يعد صورة للاحتفاء بقوة مصر الناعمة ويأتى تخليدا لاحد رموزها الذين مثلوا معان سامية فى مجال الدراما مصدرة قراراً بطباعته على نفقة الوزارة لما يحمله قيم نبيلة وتوثيق لتاريخ قامات مصرية عظيمة.

من جانبه اكد امين الاعلى للثقافة ان الكتاب يمثل احتفال بقامة تركت علامة بارزة تتوارثها الاجيال ، مشيرا إلى ان الراحل كان رائدا فى الاداء منذ عمله الاول حتى وفاته وأوضح ان عنوان الكتاب جاء معبرا عن التنوع والتفرد للراحل موضحا ان الاحتفال بالرواد المبدعين الراحلين يؤكد خلود ذكراهم .

واوضح الدكتور عمرو دوارة أنه بذل جهدا ضخما تواصل على مدار عام ونصف لخروج الكتاب الى النور وذلك بدعم كبير من فاطمة ابنة الراحل حسين رياض وتمنى ان يتاح الكتاب للجميع للاطلاع على تاريخ علم من رواد الفن المصري مشيرا ان الكتاب يعد سندا يروى سيرة حسين رياض .

من جانبها اكدت فاطمة حسين رياض ان اصدار الكتاب يوثق جزء من تاريخ الوطن من خلال رحلة كفاح احد رواد الابداع مشيرة إلى انه سيتم اهداء نسخ منه لتنضم الى مكتبات جميع المراكز الثقافية في مختلف انحاء مصر .

وكانت الامسية قد تضمنت فيلم وثائقي حول رحلة الفنان حسين رياض من إنتاج المركز القومى للمسرح تناول مشاهد من اعماله الخالدة وشهادات لعدد من النجوم الذين عاصروه منهم لبنى عبد العزيز ورجاء حسين