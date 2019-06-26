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تشكيل نيجيريا أمام غينيا.. عودة أحمد موسى وإيجالو

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 03:25 م
تشكيل نيجيريا أمام غينيا.. عودة أحمد موسى وإيجالو
إيجالو
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علي نبوي
 
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أعلن الألماني جيرونوت روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا تشكيل فريقه لمواجهة غينيا بعد قليل في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة أمم إفريقيا 2019 بمصر.

 

تشكيل منتخب نيجيريا أمام غينيا

 

حراسة المرمى: أكبيجي

 

خط الدفاع: أوازيم - أوميرو - بالوجوين – أينا

 

 خط الوسط: إنديدي - إيتوبو - سيمون

 

خط الهجوم: أيوبي - أحمد موسى – إيجالو

 

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