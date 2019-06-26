مؤشر بورصة "السعودية" يربح 37.2 نقطة بختام جلسة اليوم
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 03:23 م
نيفين سمير
Advertisements
Advertisements
ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.43% رابحا 37.20 نقطة ليغلق عند مستوى 8687.08 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.88% خاسرا 32.40 نقطة ليغلق عند مستوى 3641.12 نقطة.
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 177.4 مليون سهم بقيمة 4.9 مليار ريال، وارتفعت أسهم 100 شركة، فيما تراجعت 67 شركة.
وارتفع 16 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 2.33%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.18%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.22%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.07%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.05%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.61%.
وجاء سهم "ساب" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.49%، ثم المتقدمة بنسبة 3.47%، ثم الحكير بنسبة 2.75%، فيما تصدر سهم "الاتصالات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.11% ثم التعاونية بنسبة 1.69%، ثم أسمنت ينبع بنسبة 1.64%.
Advertisements
المزيد عن: القطاع السعودى
- ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية اليوم الثلاثاء
- مؤشر السعودية يصعد 0.11% بختام جلسة الأربعاء
- مؤشر الأسهم السعودية يربح 57.7 نقاط بختام جلسة اليوم
- ارتفاع المؤشر الأسهم السعودية "تاسى" بنسبة 1.06%
- مؤشرالسعودية يتراجع لمستوي 8941.5 نقطة بختام جلسة الخميس
- بورصة السعودية تغلق على تراجع جماعى
- بورصة السعودية تخسر 45.7 نقاط بختام جلسة أول الأسبوع
- مؤشر البورصة السعودية يغلق على ارتفاع وسط صعود جماعى للقطاعات
- مؤشر بورصة "السعودية" يصعد 0.44% بمستهل جلسة اليوم
- ارتفاع مؤشر الأسهم السعودية بختام تعاملات الأربعاء