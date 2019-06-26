الزمالك لكهربا: اليوم بـ100 ألف جنيه والحسابة بتحسب
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 02:16 م
هاني عصام
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أكد أمير مرتضى المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للإدارة البيضاء أنه لم يمنح الإذن لمحمود كهربا لاعب الفريق بمد إجازته في مارينا حسبما أكد اللاعب للإدارة مؤخرًا.
وأبلغت إدارة الزمالك كهربا بمضاعفة العقوبات
عليه مع كل يوم يغيب فيه عن المران بقيمة 100 ألف جنيه والتأكيد على رفضهم بشكل نهائي
لرفع العقوبات عنه بناء على رغبة خالد جلال المدير الفني للفريق ولتطبيق مبدأ العدل
والمساواة بين جميع اللاعبين بسبب إلتزام الكثيرين منذ بداية المعسكر.
وتركت إدارة الزمالك لمحمود كهربا الحربية ما
بين العودة والإنتظام في التدريبات أو مضاعفة العقوبات عليه وتطبيق اللائحة والتي سبق
ووقع عليها اللاعب بنفسه.
ويرفض كهربا حتى الآن الانتظام في التدريبات
ويتواجد في مارينا لقضاء إجازة هناك بسبب توقف بطولة الدوري وعدم الارتباط بأية مباريات
رسمية.
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