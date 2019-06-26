توني كروس يفجر مفاجأة عن موعد اعتزاله

كشف توني كروس، لاعب ريال مدريد الإسباني عن موعد اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي في الفترة المقبلة.





قال كروس في تصريحات نشرتها صحيفة آس الإسبانية: لقد تم اختيار مدة العقد بوعي ، سيكون سن 33 عامًا جيدًا للاعتزال ولكن بعد ذلك ستتاح لي الفرصة لاختيار ما إذا كنت لا أريد أن أفعل شيئًا بعد كل شيء.





وكان توني كروس مدد في الأسابيع الماضية عقده مع ريال مدريد حتى يونيو 2023.





وأضاف: الأفضل بالنسبة لي البقاء في ريال مدريد ولن أذهب إلى اللعب في وجهة غربية ولن ألعب أبدا في الولايات المتحدة أو الصين أو قطر.





من ناحية أخرى يعتقد لاعب وسط ريال مدريد بأن رحلته الدولية مع المنتخب الألماني لن تكون أطول من اللعب حتى يورو 2024 الذي سوف تنظمه ألمانيا.





وبخصوص غياب الثلاثي ماتياس هوملز وتوماس مولر وجيروم بواتينج عن المنتخب الألماني، رد كروس: لم يعد لديهم مجال في الفريق ولعبنا سويًا الكثير من الوقت وهذا يجعلك قريبًا منهم ، إنه لأمر مخزي ، لكن الوقت في كرة القدم محدود.





يشار إلى أن كروس يلعب في ريال مدريد منذ صيف 2014 الذي ضمه الريال من بايرن ميونخ مقابل 35 مليون يورو.



