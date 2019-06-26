حساب المواطن السعودي | استعلم عن نتائج الأهلية للدورة الـعشرين من دعم البرنامج

أعلن حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ 20 لشهر يوليو 2019 من دعم حساب المواطن، حيث اكد حساب المواطن أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.





اضغط هنا . وقال حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": صدرت نتائج الأهلية للدورة العشرين (شهر يوليو 2019)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط

قيمة إجمالي دفعات حساب المواطن





وكان المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني، قد كشف مؤخرًا عن ارتفاع اجمالي قيمة دفعات البرنامج إلى 45 مليار ريال وذلك حتى الدفعة الـ 19 لشهر "يونيو" الجاري.





وأوضح القحطاني، عبر "انفوجراف" توعوي على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" تدرج قيمة دفعات البرنامج وفقاً لزيادة اعداد المستفيدين وقيمة الدعم المصروف.





وكانت الدفعة الأولىمن حساب المواطن قد بلغت 2 مليار ريال ثم ارتفعت تدريجياً لتصل إلى 2.5 مليار ريال في الدفعة الـ 11 لتظل ثابتة حتى الدفعة الـ 19 ليصل إجمالي إنفاق دعم البرنامج إلى 45 مليار ريال منذ انطلاقه.



