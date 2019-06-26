هنيدي وأشرف عبد الباقي يفتتحان موسم الكوميديا بجدة
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 01:59 م
الفجر السعودي
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أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن إطلاق برنامج الأعمال الفنية الكوميدية في مدينة جدة، بعدد من المسرحيات الترفيهية ضمن موسم جدة، حيث سيحظى محبو الفن المسرحي من 26 إلى 29 يونيو الحالي، بمتابعة ثلاثة أعمال للنجم محمد هنيدي، فيما ستعرض من 10 إلى 13 يوليو المقبل، مسرحية (كلها غلط) من بطولة النجم أشرف عبد الباقي.
وتتواصل الفعاليات الكوميدية في 10 يونيو الحالي وتستمر إلى 18 يوليو المقبل في موقع حول المدينة – الشلال، مع جولات نادي الكوميدي كلوب السعودي عبر معرضٍ أرتولوجي يضم مجموعة من نجوم الكوميديا المحليين والعرب والعالميين، الذين سيقدّمون مجموعة عروض تتضمن تحدي الارتجال، عروض العائلة سندريلا السعودية، عروض الستاند آب العالمية
وتتواصل الفعاليات الكوميدية في 10 يونيو الحالي وتستمر إلى 18 يوليو المقبل في موقع حول المدينة – الشلال، مع جولات نادي الكوميدي كلوب السعودي عبر معرضٍ أرتولوجي يضم مجموعة من نجوم الكوميديا المحليين والعرب والعالميين، الذين سيقدّمون مجموعة عروض تتضمن تحدي الارتجال، عروض العائلة سندريلا السعودية، عروض الستاند آب العالمية
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