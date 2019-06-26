شكاوى من صعوبة الكيمياء.. وارتياح لسهولة الجغرافيا في القليوبية

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اشتكى عدد من طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، من صعوبة امتحان الكيمياء الذين أدوه صباح اليوم، الأربعاء.



وأكد الطلاب أن الامتحان جاء على شكل 45 سؤال أغلبهم ينقسم الى نقطتين "أ" و"ب"، كما أن الأسئلة ركزت على المعدلات الخاصة الكيمياء العضوية دون توزيع إلى باقى أسئلة المنهج.



وأشار الطلاب إلى أن الامتحان كان بحاجة إلى وقت أطول من 3 ساعات للإجابة على الأسئلة الموجودة.



وانتابت حالة من الارتياح بين طلاب الشعبة الأدبية لطلاب الثانوية عقب سهولة امتحان الجغرافيا.



وأشار الطلاب عقب انتهاء الامتحان، أن الأسئلة تغطي وحدات وفصول المنهج الدراسي فضلا عن أن الأسئلة مباشرة، وتتضمن عدد من محدود من الأسئلة التي تميز تفوق الطالب.





