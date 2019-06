أمينة ضيفة شيرين حمدي في "ON Set".. الجمعة

Advertisements

تحل المطربة الشعبية أمينة ضيفة على برنامج "ON Set" الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON E، في العاشرة والنصف من مساء الجمعة المقبل.



وتتحدث أمينة عن مشوارها مع الغناء، وأبرز محطاتها، كما تتحدث عن حياتها الخاصة أيضا، وتغني باقة من أغانيها.



يذكر أن برنامج ""ON Set تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON E، يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.