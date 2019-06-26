ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أمينة ضيفة شيرين حمدي في "ON Set".. الجمعة

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 12:48 م
أمينة ضيفة شيرين حمدي في ON Set.. الجمعة
أمينة
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
تحل المطربة الشعبية أمينة ضيفة على برنامج "ON Set" الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON E، في العاشرة والنصف من مساء الجمعة المقبل.

وتتحدث أمينة عن مشوارها مع الغناء، وأبرز محطاتها، كما تتحدث عن حياتها الخاصة أيضا، وتغني باقة من أغانيها.

يذكر أن برنامج ""ON Set تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON E، يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا
-
x
16:30
-
غينيا
أوغندا
-
x
19:00
-
زيمبابوي
مصر
-
x
22:00
-
جمهورية الكونجو