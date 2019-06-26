على الطريقة التركية.. جربي تحضير المهلبية

مقادير مهلبية على الطريقة التركية





- حليب : ليتر (سائل)

- الأرز : 65 غم (مطحون ناعم)

- النشاء : 55 غم

- سكر : 220 غراماً

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- سكر البودرة : 3 ملاعق كبيرة

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- مستكة : 3 حبات

- القرفة : ملعقة كبيرة (مطحونة)





طريقة تحضير مهلبية على الطريقة التركية





اطحني المستكة مع السكر حتى تصبح ناعمة.

اخلطي النشا والأرز المطحون في وعاء.

أضيفي كوب من الحليب السائل واخلطي حتى تذوب المكونات ويصبح المزيج ناعماً.

أضيفي باقي كمية الحليب والمستكة والسكر للمزيج وضعيه في قدر على نار واستمري بالتحريك على حرارة متوسطة حتى يصبح المزيج كثيفاً ثم أضيفي الفانيلا.

ازيلي القدر عن النار وغطيه واتركيه.

ادهني طبق بايركس بالزبدة ووزعي السكر البودرة.

أضيفي كوب من خليط المهلبية للطبق وضعيه على حرارة متوسطة بالفرن حتى يتكرمل ويصبح بني اللون.

ازيلي الطبق من الفرن وأضيفي كمية أخرى من المهلبية واتركي المزيج لمدة 5 دقائق حتى يبرد ثم ضعيه في صينية مملوءة بالقليل من الماء واتركيها لمدة 5 دقائق في الثلاجة.

ازيلي أطراف المهلبية بالسكين قليلاً ثم اقلبي الطبق بحيث يكون الجزء المتكرمل على الوجه وقطعيها وقدميها باردة مع رشة قرفة.