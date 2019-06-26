آبي يطلب من مجموعة العشرين الاتحاد بشأن قضايا التجارة والشرق الأوسط
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 12:46 م
ترجمة منار طارق
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تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الأربعاء بالسعي إلى توافق في الآراء بشأن قضايا التجارة وغيرها من القضايا المثيرة للجدل عندما يرأس قمة هذا الأسبوع لمجموعة العشرين في أوساكا. وشدد آبي على أهمية تخطي القادة العالميين لخلافاتهم والتكاتف لمعالجة القضايا الصعبة لإرسال رسالة قوية إلى بقية العالم.
و صرح آبي في مؤتمر صحفي "آمل أن تكون قيادتي للقمة من خلال إيجاد أرضية مشتركة من أجل تحقيق نتائج ملموسة، بدلًا من التركيز على الاختلافات في الرأي "، مضيفا انه يأمل في إرسال "رسائل قوية" بشأن مجموعة واسعة من القضايا.
ويسعى آبي إلى إبرام اتفاقات بشأن قضايا أقل إثارة للخلاف مثل معالجة النفايات البلاستيكية، لكن عليه أيضًا توجيه المناقشات حول الحمائية والمواضيع الصعبة الأخرى. كما أعرب عن أمله في أن تحل الولايات المتحدة والصين نزاعهما التجاري عندما يجتمع قادتهم خلال وعلى هامش القمة يومي الجمعة والسبت.
و اضاف ابي "فيما يتعلق بالنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، أتوقع أن تحل الولايات المتحدة والصين المشكلة من خلال الحوار". كما دعا إلى بذل جهود دولية لاستعادة السلام في الشرق الأوسط، حيث تصاعدت التوترات وسط نزاع بين الولايات المتحدة وإيران حول اتفاقها النووي المتفكك.
و صرح آبي في مؤتمر صحفي "آمل أن تكون قيادتي للقمة من خلال إيجاد أرضية مشتركة من أجل تحقيق نتائج ملموسة، بدلًا من التركيز على الاختلافات في الرأي "، مضيفا انه يأمل في إرسال "رسائل قوية" بشأن مجموعة واسعة من القضايا.
ويسعى آبي إلى إبرام اتفاقات بشأن قضايا أقل إثارة للخلاف مثل معالجة النفايات البلاستيكية، لكن عليه أيضًا توجيه المناقشات حول الحمائية والمواضيع الصعبة الأخرى. كما أعرب عن أمله في أن تحل الولايات المتحدة والصين نزاعهما التجاري عندما يجتمع قادتهم خلال وعلى هامش القمة يومي الجمعة والسبت.
و اضاف ابي "فيما يتعلق بالنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، أتوقع أن تحل الولايات المتحدة والصين المشكلة من خلال الحوار". كما دعا إلى بذل جهود دولية لاستعادة السلام في الشرق الأوسط، حيث تصاعدت التوترات وسط نزاع بين الولايات المتحدة وإيران حول اتفاقها النووي المتفكك.
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