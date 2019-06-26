طالب منوفي يحصد المركز الثالث على مستوى العالم في "جينيس أوليمبياد".. (صور)

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شارك مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، في تكريم لطالب أحمد عين شوكة، الطالب بمدرسة الشهيد أحمد سلامة الثانوية بنين بمنوف، لحصوله على المركز الثالث على مستوى العالم في مسابقة "GENIUS OLYMPIAD"، المقامة بالولايات المتحدة الامريكية بجامعة SUNY OSWEGO، كما حصل على منحة للدراسة بذات الجامعة.



الجدير بالذكر أنه شارك في المسابقة أكثر من 2000 مشروع في جميع المجالات، وحصل الفريق المصري على المركز الثاني في مجال الطب والمركز الثالث في مجال الطاقة، وحصل خمس أعضاء من الفريق المصري على منحة من الجامعة للدراسة بها.