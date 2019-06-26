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قطاع العقارات في قطر يواصل خسائره الفادحة

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 12:36 م
قطاع العقارات في قطر يواصل خسائره الفادحة
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