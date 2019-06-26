سريلانكا تعيد عقوبة الإعدام لجرائم المخدرات قبل الانتخابات

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وقع رئيس سريلانكا اليوم الاربعاء أحكام الاعدام على أربعة أشخاص أدينوا بارتكاب جرائم متعلقة بالمخدرات في قرار قال محللون إنه يهدف إلى تعزيز فرصه في إعادة انتخابه في وقت لاحق هذا العام.



وتم انتخاب " مايثريبالا سيريسينا "كإصلاحي في يناير 2015، ولكنه كافح من أجل الوفاء بالتعهدات بما في ذلك معالجة انتهاكات حقوق الإنسان والقضاء على الفساد وضمان الحكم الرشيد.



ولقد تعرض لضغوط متزايدة منذ أزمة سياسية العام الماضي، وقد واجه مؤخرًا انتقادات بسبب تعامله مع هجمات عيد الفصح التي وقعت يوم الأحد والتي أودت بحياة أكثر من 250 شخصًا.



وصرح "سيريسينا" للصحفيين في كولومبو دون أن يذكر تفاصيل "لقد وقعت بالفعل عقوبة الإعدام لأربعة (محكوم عليهم) سيتم تنفيذه قريبًا وقد قررنا بالفعل الموعد أيضًا.



وقال إن الأربعة يمكنهم استئناف إدانتهم بتهمة الاتجار بالمخدرات والاتجار بها.



ويؤيد العديد من السريلانكيين، بما في ذلك العديد من الزعماء الدينيين ذوي النفوذ، وإعادة عقوبة الإعدام للحد من ارتفاع الجرائم، بالرغم من أن جماعات حقوق الإنسان حذرت من أن مثل هذا الإجراء سيكون غير فعال.



وقال كومي نايدو الأمين العام لجماعة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان: "عقوبة الإعدام لا تردع الجرائم بشكل أكثر فعالية من العقوبات الأخرى".



وأضاف: "عمليات الإعدام ليست هي الحل".



ويُذكر أنه كان آخر إعدام في سري لانكا قبل 43 عامًا.



