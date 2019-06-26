عاجل .. انتحار طالب بسبب صعوبة امتحان الثانوية بالغربية
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 11:05 ص
أيمن يحيي
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شهدت مدرسة القرشية الثانوية، التابعة لإدارة السنطة التعليمية بمحافظة الغربية، انتحار طالب بإلقاء نفسى من الدور الخامس بالمدرسة.
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، أخطارا من الرائد محمد الدهراوى رئيس مباحث مركز شرطة السنطة، بورود إشارة من مستشفى السنطة العام بوصول الطالب شريف وليد صقر مقيم بقرية الجميزة التابعة لدائرة المركز، جثة هامدة بعد إلقاء نفسة من الطابق الخامس بسبب صعوبة امتحان الثانوية العامة.
تم التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى السنطة العام، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، أخطارا من الرائد محمد الدهراوى رئيس مباحث مركز شرطة السنطة، بورود إشارة من مستشفى السنطة العام بوصول الطالب شريف وليد صقر مقيم بقرية الجميزة التابعة لدائرة المركز، جثة هامدة بعد إلقاء نفسة من الطابق الخامس بسبب صعوبة امتحان الثانوية العامة.
تم التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى السنطة العام، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
ويؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا.
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