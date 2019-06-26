روسيا توافق على قانون تعليق العمل بمعاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 10:51 ص
Advertisements
Advertisements
وافق المجلس الفيدرالي
الروسي، اليوم الأربعاء، على قانون تعليق العمل بمعاهدة الصواريخ النووية المتوسطة
المدى.
وكانت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي، فالنتينا
ماتفينكو، قد أكدت أن روسيا مجبرة على تعليق العمل بالمعاهدة ردا على الخطوة المماثلة
من جانب الولايات المتحدة.
وقدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مشروع
القانون الخاص بتعليق روسيا العمل بمعاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى.
يذكر أن ترامب كان أعلن عن انسحاب الولايات
المتحدة الأمريكية من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، كما لم يستبعد إمكانية
تطوير اتفاقية جديدة للحد من الأسلحة مع الصين.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح،
في فبراير، بأن روسيا ستعلق مشاركتها في الاتفاقية، مضيفا أن بلاده لن تدخل في سباق
تسلح.
Advertisements
- عاجل.. وكالات روسية: "بوتين" يتوعد لـ"ترامب" ويوجه رسالة شديدة اللهجة لـ"أمريكا"
- بوتين: أمريكا اتخذت قرارا بالخروج من معاهدة الصواريخ قبل الإعلان عن ذلك
- أمريكا تعلن رسميا تجميد العمل بمعاهدة الصواريخ اعتبارا من الغد
- أقوى جيشين في العالم يتأهبان عقب قرار "ترامب" المفاجئ بشأن معاهدة الصواريخ النووية
- لافروف يعلن موعد انسحاب روسيا من معاهدة الصواريخ النووية
- واشنطن: لن ننشر صواريخ جديدة في أوروبا قبل التشاور مع الشركاء
- "الناتو": لن نتخلى عن السلاح النووي قبل روسيا والصين
- بولتون يقترح ضم الصين إلى مفاوضات روسيا وأمريكا حول نزع السلاح
- لافروف: روسيا لن تدخل في سباق التسلح
- "بعد رفع خطاب له".. هل يمدد "ترامب" المعاهدة النووية مع روسيا؟