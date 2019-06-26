ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

روسيا توافق على قانون تعليق العمل بمعاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 10:51 ص
روسيا توافق على قانون تعليق العمل بمعاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى
الصواريخ النووية المتوسطة المدى
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

وافق المجلس الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، على قانون تعليق العمل بمعاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى.

 

وكانت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي، فالنتينا ماتفينكو، قد أكدت أن روسيا مجبرة على تعليق العمل بالمعاهدة ردا على الخطوة المماثلة من جانب الولايات المتحدة.

 

وقدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مشروع القانون الخاص بتعليق روسيا العمل بمعاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى.

 

يذكر أن ترامب كان أعلن عن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، كما لم يستبعد إمكانية تطوير اتفاقية جديدة للحد من الأسلحة مع الصين.

 

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح، في فبراير، بأن روسيا ستعلق مشاركتها في الاتفاقية، مضيفا أن بلاده لن تدخل في سباق تسلح.

 

Advertisements
المزيد عن: روسيا تعليق العمل المجلس الفيدرالي الروسي الصواريخ النووية المتوسطة المدى
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا
-
x
16:30
-
غينيا
أوغندا
-
x
19:00
-
زيمبابوي
مصر
-
x
22:00
-
جمهورية الكونجو