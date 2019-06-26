ميسي يفتح النار على كوبا أمريكا.. واللجنة المنظمة ترد

رد المنظمون لبطولة كوبا أمريكا على الانتقادات الأخيرة التي أطلقها ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين ضد البطولة المقامة في البرازيل.

وأبدى ميسي غضبه من سوء أرضية الملاعب التي تقام عليها كوبا أمريكا، عقب تأهل الأرجنتين إلى دور الثمانية، ودعمه في التصريحات كلا من الكولومبي خاميس رودريجيز والأوروجوائي لويس سواريز.

وذكرت شبكة "جلوبو سبورت" البرازيلية أن اللجنة المنظمة لكوبا أمريكا ترى أن مستوى الملاعب جيد والعشب مثالي لإقامة البطولة وذلك حسب تصريحات تياجو يانوزي مدير البطولة: "لدينا خبراء يعملون على مواجهة هذه التحديات في كوبا أمريكا".