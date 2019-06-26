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"انفوجراف".. كل ما تريد معرفته حول اليوم الدولي لمكافحة المخدرات

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 09:20 ص
انفوجراف.. كل ما تريد معرفته حول اليوم الدولي لمكافحة المخدرات
مركز معلومات مجلس الوزراء - أرشيفية
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يحي حلمي
 
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نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، انفوجرافا، حول اليوم الدولي لمكافحة المخدرات، لافتا إلى أن العالم يحتفل يوم ٢٦ يونيو من كل عام باليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها.

وأوضح الانفوجراف أن هذا بهدف تعزيز العمل والتعاون من أجل تحقيق هدف إقامة مجتمع دولي خال من استخدام المخدرات، كما يهدف لزيادة الوعي بالمشكلة الرئيسية التي تمثلها المخدرات غير المشروعة في المجتمع.

وأشار الانفوجراف أن الأمم المتحدة اختارت شعار الصحة من اجل العدالة والعدالة من احل الصحة كشعار للاحتفال هذا العام، وتعتبر الأمم المتحدة العدالة والصحة هما وجهان لعملة واحدة عندما يتعلق الأمر بالتصدي لمشكلة المخدرات.

"انفوجراف".. كل ما تريد معرفته حول اليوم الدولي لمكافحة المخدرات
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المزيد عن: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار اليوم الدولي لمكافحة المخدرات الاتجار الغير مشروع
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