أهلي جدة يتعاقد مع مدافع الفيصلي

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي مع يزيد البكر مدافع نادي الفيصلي، في خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.









وذكرت صحيفة الرياضية، أن البكر وقع على عقد لمدة خمس سنوات مع الاهلي، بعد إنهاء كافة التفاصيل بين الفريقان.









ومن المنتظر أن يحصل اللاعب على مبلغ مليون و500 ألف ريال سعودي في الموسم الواحد، وذلك بخلاف القيمة المالية التي يحصل عليها نادي الفيصلي.







