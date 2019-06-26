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اليوم.. انطلاق الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 07:41 ص
اليوم.. انطلاق الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية
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الفجر الرياضي
 
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تنطلق اليوم الأربعاء، الجولة الثانية لدوري المجموعات  لبطولة أمم إفريقيا  المقامة حاليا فى مصر، مبتدا يستعرضها فيما يلى:-

يواجه المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، فى العاشرة مساء، منتخب الكونغو الديمقراطية، بالجولة الثانية ضمن المجموعة الأولى لمسابقة كأس الأمم الإفريقية.

بينما يلتقى منتخبا نيجيريا وغينيا، فى الساعة الرابعة والنصف مساء، على ستاد الإسكندرية، كما يلتقى منتخبا أوغندا وزيمبابوى، فى السابعة مساء، على ستاد القاهرة الدولى.
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كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا
-
x
16:30
-
غينيا
أوغندا
-
x
19:00
-
زيمبابوي
مصر
-
x
22:00
-
جمهورية الكونجو