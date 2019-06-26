نيمار يوافق على العودة لبرشلونة



أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء من العاصمة الاسبانية مدريد أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي قد وافق على العودة إلى ناديه السابق برشلونة

الاسباني.





وكان نيمار قد إرتبط خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية بالعودة إلى ملعب الكامب نو كما أنه وافق على الشروط الخاصة بعودته بعدما أبلغ إدارة ناديه الفرنسي رغبته في الرحيل عن قلعة حديقة الأمراء.





وأكدت صحيفة " سبورت " الكتالونية أن نيمار قد وافق على الشروط التي طرحتها برشلونة من أجل العودة بعقد جديد لمده خمسة سنوات مقبلة.