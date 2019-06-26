كوريا الشمالية: لن نستسلم للعقوبات التي تقودها الولايات المتحدة

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صرحت كوريا الشمالية بأنها لن تستسلم للعقوبات التي تقودها الولايات المتحدة، وتتهم واشنطن بجعلها "تجثو على ركبتيها". ويعد هذا البيان بمثابة تذكير آخر بأن كوريا الشمالية تبقي على عدم ثقتها بالولايات المتحدة على الرغم من تبادل زعيمها كيم جونغ أون والرئيس دونالد ترامب الرسائل مؤخرًا.



وكانت قد انتهت قمتهم الثانية في هانوي في فبراير دون أي اتفاق بسبب الخلافات حول مدى تخفيف العقوبات التي ينبغي على كوريا الشمالية الفوز بها مقابل خطوة محدودة لنزع السلاح النووي. وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية إنها لن نتردد في الدفاع عن نفسها إذا ما تجرأ أحد على دوس سيادتها.



واتهمت الولايات المتحدة بالحفاظ على العداء تجاه كوريا الشمالية، واستشهدت بالتقارير الأمريكية الأخيرة حول الاتجار بالبشر المزعوم والقمع الديني في كوريا الشمالية، وتعليقات وزير الخارجية مايك بومبيو على أن حوالي 80 في المائة من الاقتصاد الكوري الشمالي يعاقب عليه القانون.



و اوضح البيان ان كل هذه التطورات تظهر "الحلم الوحشي للولايات المتحدة بأن نجثو علي ركبتينا عن طريق العقوبات، وان الضغط لم يتغير على الإطلاق بل ينمو بصورة غير متخفية". واضاف ان كوريا الشمالية "ليست الدولة التي تستسلم للعقوبات الأمريكية".

