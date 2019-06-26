ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

باريس جيرمان يتجه لهيكلة الفريق بهذا المبلغ

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 07:01 ص
باريس جيرمان يتجه لهيكلة الفريق بهذا المبلغ
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
يسابق مسؤولو باريس سان جيرمان الفرنسي الزمن لإعادة هيكلة الفريق بصفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية في تقرير لها إلى أن الإدارة الباريسية تحاول تدبير 20 مليون يورو قبل حلول يوم 30 يونيو الجاري.

وذكرت أن هذا المبلغ مع الاستغناء عن الثنائي داني ألفيس وجيانلويجي بوفون، والتخلص من رواتبهم الكبيرة، سيدفع النادي الباريسي للتحرك بحرية في سوق الانتقالات الصيفية، وتفادي اختراق لوائح اللعب المالي النظيف.

ولفتت إلى أن بي إس جي يتفاوض حاليا لبيع لاعبه كريستوفر نكونكو لنادي لايبزيج الألماني.

وأوضحت أن الجدل المثار حول نيمار جونيور ومدى استمراره مع الفريق للموسم المقبل، مع تزايد الأنباء حول اقتراب انضمام بابلو سارابيا من صفوف إشبيلية لا يقل أهمية لدى الإدارة الباريسية عن تدبير المبلغ المطلوب قبل انتهاء الشهر الجاري.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا
-
x
16:30
-
غينيا
أوغندا
-
x
19:00
-
زيمبابوي
مصر
-
x
22:00
-
جمهورية الكونجو