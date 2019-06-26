باريس جيرمان يتجه لهيكلة الفريق بهذا المبلغ

يسابق مسؤولو باريس سان جيرمان الفرنسي الزمن لإعادة هيكلة الفريق بصفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية في تقرير لها إلى أن الإدارة الباريسية تحاول تدبير 20 مليون يورو قبل حلول يوم 30 يونيو الجاري.





وذكرت أن هذا المبلغ مع الاستغناء عن الثنائي داني ألفيس وجيانلويجي بوفون، والتخلص من رواتبهم الكبيرة، سيدفع النادي الباريسي للتحرك بحرية في سوق الانتقالات الصيفية، وتفادي اختراق لوائح اللعب المالي النظيف.





ولفتت إلى أن بي إس جي يتفاوض حاليا لبيع لاعبه كريستوفر نكونكو لنادي لايبزيج الألماني.





وأوضحت أن الجدل المثار حول نيمار جونيور ومدى استمراره مع الفريق للموسم المقبل، مع تزايد الأنباء حول اقتراب انضمام بابلو سارابيا من صفوف إشبيلية لا يقل أهمية لدى الإدارة الباريسية عن تدبير المبلغ المطلوب قبل انتهاء الشهر الجاري.