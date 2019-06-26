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شاهد.. البوستر الدعائي الأول لفيلم أحمد حلمي الجديد "خيال مآتة" (صورة)

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 04:30 ص
شاهد.. البوستر الدعائي الأول لفيلم أحمد حلمي الجديد خيال مآتة (صورة)
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الفجر الفني
 
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نشر النجم أحمد حلمي بوستر فيلمه الجديد "خيال مآتة"، عبر حسابه على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، معلقًا عليه قائلًا: "خيال مآتة عيد كبير".

كان حلمي، أعلن موعد طرح فيلمه الجديد، في عيد الأضحى المبارك.

ويعد هذا الفيلم عودة جديدة لأحمد حلمي بعد غياب استمر ثلاث سنوات بعد آخر أعماله فيلم "لف ودوران" وشاركه البطولة فيه دنيا سمير غانم.

يشارك في بطولة "خيال مآتة"، بيومي فؤاد وخالد الصاوي ومنة شلبي وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعى.



شاهد.. البوستر الدعائي الأول لفيلم أحمد حلمي الجديد "خيال مآتة" (صورة)
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