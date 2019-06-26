"ملايين" العسيلي تحقق مشاهدات مرتفعة (فيديو)
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 03:46 ص
Advertisements
Advertisements
نجح كليب "ملايين"، للمطرب محمود العسيلي، في تخطي حاجز المليوني مشاهدة منذ طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي.
وتقول كلماتها: "فيه كتير حلوين فينهم وهي فين ده الحلوين درجات ده مفيش كده لا وكأني في الحياة عمري ما شوفت بنات فيه ملايين أكيد جامدين وعمري في يوم ما شوفت كده حيرانين عيوني تايهين بنظرة عين خدتني أنا .. ملايين".
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- بعد إذاعتها بـ 30 يوما.. "هي" للعسيلي تقترب من 3 ملايين مشاهدة (فيديو)
- محمود العسيلي يطرح كليب أغنيته الجديدة "في حتة تانية" (فيديو)
- "بيت جدتي" لـ محمود العسيلي تحقق أكثر من 500 ألف مشاهدة (فيديو)
- محمود العسيلي يحتل المركز الـ4 في الفيديوهات الأكثر مشاهدة على "يوتيوب"
- "ملايين" للعسيلي تقترب من تحقيق مليون مشاهدة (فيديو)
- مليون مشاهدة لكليب أغنية محمود العسيلي الجديدة "ملايين" (فيديو)
- بعد 5 أيام من عرضها.. تعرف على عدد مشاهدات أغنية العسيلي الجديدة "ملايين" (فيديو)
- أغنية العسيلي الجديدة "ملايين" تسجل مليون ونصف المليون مشاهدة (فيديو)