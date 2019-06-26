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"ملايين" العسيلي تحقق مشاهدات مرتفعة (فيديو)

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 03:46 ص
ملايين العسيلي تحقق مشاهدات مرتفعة (فيديو)
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نجح كليب "ملايين"، للمطرب محمود العسيلي، في تخطي حاجز المليوني مشاهدة منذ طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي.

وتقول كلماتها: "فيه كتير حلوين فينهم وهي فين ده الحلوين درجات ده مفيش كده لا وكأني في الحياة عمري ما شوفت بنات فيه ملايين أكيد جامدين وعمري في يوم ما شوفت كده حيرانين عيوني تايهين بنظرة عين خدتني أنا .. ملايين".
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