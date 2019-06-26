التضامن: الموظفون بدأوا التفاعل مع صندوق مكافحة الإدمان

قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الموظفين بدأوا التفاعل مع صندوق مكافحة الإدمان، ويخضعون للكشف وتلقي العلاج.وأضاف عسكر، خلال حواره مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك حالة من الوعي بضرورة الحفاظ على الصحة من خطر الإدمان خاصة لتأثره المباشر على حياة الأسرة.وأشار إلى أن المرصد الإعلامي للصندوق هو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن هناك انخفض مستمر في مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات في الدراما المصرية.