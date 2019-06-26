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خاص - عمرو دياب يخضع لتمارين قاسية من أجل ألبومه الجديد (صورة)

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 12:41 ص
خاص - عمرو دياب يخضع لتمارين قاسية من أجل ألبومه الجديد (صورة)
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نور طلعت
 
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يخضع الفنان عمرو دياب، خلال الفترة الحالية لمجموعة من التمرينات القاسية في "الجيم" من أجل الإستعداد لتصوير أول بوستر دعائي لألبومه الجديد.


وسيبدأ دياب ، الدعاية للألبوم عقب إنتهاء كأس الأمم الإفريقية، حيث سيطرح، دياب أغاني ألبومه كسناجل، فيطرح كل فترة زمنية أغنية من أغاني الألبوم مثلما فعل في ألبومه الأخير.


وأحيا الهضبة مؤخرًا مجموعة كبيرة من الحفلات الناجحة داخل وخارج مصر، حيث رفعت شعار كامل العدد.



خاص - عمرو دياب يخضع لتمارين قاسية من أجل ألبومه الجديد (صورة)
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