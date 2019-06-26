خبير نفسي: "كلنا مرضى عقليين لمدة ساعتين يوميا" (فيديو)

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي،: "كلنا مرضى عقليين لمدة ساعتين يوميًا"، موضحًا أنه يوجد نوعان من النوم؛ النوم الحالم، والنوم غير الحالم.وأضاف "عكاشة"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "بصراحة"، المذاع على راديو "نجوم إف إم" مساء اليوم الثلاثاء، أن الإنسان يرى أشياء غير موجودة في الأحلام، ويتعرض لهلاوس سمعية وبصرية.وتابع: "كلنا نعاني من أمراض نفسية وأمراض عصبية باختلاف أشكالها"، لافتًا إلى أن المرض العقلي ما هو إلا مبالغة بما نشعر به، وأن 99.5% من المرض النفسي يعالج بالعلاج في المنزل بدون حاجة إلى مستشفى.