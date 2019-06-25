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مبروك عطية: "الست لو تم ضربها الحياة بتكون مستحيلة"

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 11:00 م
مبروك عطية: الست لو تم ضربها الحياة بتكون مستحيلة
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الزواج على الأسس السليمة ولو لمدة عام واحد أفضل من زواج يدوم لألف عام وليس فيه سكينة ورحمة واستقرار.

وأشار "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أنه من المفترض ألا يعلم أباء وأمهات الزوج والزوجة أسرار البيت حتى ينعموا بالاستقرار.

وحذر "عطية"، من ضرب الزوجات، قائلا: "لو الست تم ضربها الحياة بتكون مستحيلة"، مستنكرًا تحريض بعض الأمهات لأبنائهم على الطلاق، قائلا: "وماذا بعد الطلاق".
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