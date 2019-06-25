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نشرة حوادث الفجر.. تورط شخصيات سياسية وحزبية بقضية "تنظيم الأمل"

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 10:59 م
نشرة حوادث الفجر.. تورط شخصيات سياسية وحزبية بقضية تنظيم الأمل
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داليا عادل
 
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شهد الشارع المصري اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:










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المزيد عن: نشرة حواد الفجر عدائي تنظيم الأمل اغتصاب وقتل وانتحار بالقاهرة 10 سنوات لمحافظ الاسكندرية
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