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عاجل.. الدفاع السعودي يُسقط طائرة مُسيرة معادية باتجاه خميس مشيط

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 10:39 م
عاجل.. الدفاع السعودي يُسقط طائرة مُسيرة معادية باتجاه خميس مشيط
ارشيفية
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أحمد مرعي
 
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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أنه مساء اليوم تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في خميس مشيط.

وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم وتم تدميرها وإسقاطها.

وأكد على استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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المزيد عن: طائرة مسيرة السعودية الحوثيين التحالف العربي
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