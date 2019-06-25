مواطن يقترح بتطبيق "عداد الساعة الترابية" لتخفيف فاتورة الكهرباء
الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 10:38 م
الفجر السعودي
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اقترح مواطن من محافظة الخرمة، تطبيق عداد الساعة الترابية؛ للتخفيف من الفواتير وتقليل خسائر الشركة على مشاريعها.
وتقدم المواطن على موقع "مجرد فكرة" الخاص بموظفي شركة الكهرباء، بفكرة استخدام "عداد الساعة الترابية"، مشيرًا إلى أن هذا العداد سيخفف من تكلفة صنع العداد التقليدي أو إلإلكتروني، و يمكن تطويره ليصبح أداة إطفاء حريق للعداد.
وقال المواطن إن الفائدة ستكون مشتركة بين المواطن والشركة والتي تخسر على المشاريع بالمعدات والرواتب، إذ ستساهم في التقليل لخسائر الشركة وتخفيف الفاتورة على المواطنين.
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