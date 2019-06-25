ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مواطن يقترح بتطبيق "عداد الساعة الترابية" لتخفيف فاتورة الكهرباء

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 10:38 م
مواطن يقترح بتطبيق عداد الساعة الترابية لتخفيف فاتورة الكهرباء
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements

اقترح مواطن من محافظة الخرمة، تطبيق عداد الساعة الترابية؛ للتخفيف من الفواتير وتقليل خسائر الشركة على مشاريعها.

وتقدم المواطن على موقع "مجرد فكرة" الخاص بموظفي شركة الكهرباء، بفكرة استخدام "عداد الساعة الترابية"، مشيرًا إلى أن هذا العداد سيخفف من تكلفة صنع العداد التقليدي أو إلإلكتروني، و يمكن تطويره ليصبح أداة إطفاء حريق للعداد.

وقال المواطن إن الفائدة ستكون مشتركة بين المواطن والشركة والتي تخسر على المشاريع بالمعدات والرواتب، إذ ستساهم في التقليل لخسائر الشركة وتخفيف الفاتورة على المواطنين.

Advertisements
المزيد عن: فاتورة الكهرباء عداد الساعة الترابية تطبيق
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون
2
x
19:00
0
غينيا بيساو
غانا
2
x
22:00
2
بنين