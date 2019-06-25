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اعتماد التشكيل الجديد لمجلسي الأهلي والشباب

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 09:47 م
اعتماد التشكيل الجديد لمجلسي الأهلي والشباب
عبد العزيز بن تركي الفيصل
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حسن شحاتة
 
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اعتمد عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس هيئة الرياضة السعودية، مجلسي إدارة فريقي الأهلي والشباب.

 

وأعلنت الصفحة الرسمية لهيئة الرياضة السعودية، عن اعتماد خالد البلطان رئيسًا للشباب وكامل أعضاء إدارته، كما تم اعتماد أحمد الصائغ رئيسًا للأهلي بكامل قائمته.

 

وجاءت قائمة مجلس إدارة الشباب المعتمدة لمدة 4 سنوات كالتالي: خالد البلطان رئيسًا للنادي، خليف الهويشان نائباً للرئيس، إلى جانب عضوية كلاً من: فهد الشعلان، فهد العليان، أحمد الكنهل، كنعان الكنعاني، تركي الفرج.

 

بينما تمثل مجلس إدارة الراقي في الآتي: أحمد الصائغ رئيسًا للنادي، عبد الصمد القرشي نائباً للرئيس، إلى جانب عضوية كلاً من: وائل الحلبي، أيمن المدني، ياسر محروس، غسان نصيف، عمار زهران.

 

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