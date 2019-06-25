الأربعاء.. الملحن حسين محمود ضيف كلام وسط البلد على "راديو مصر"

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يحل المحلن الكبير حسين محمود، ضيف على برنامج "كلام وسط البلد" اليوم الأربعاء الساعة ٤ عصرا يتحدث عن أهم أعمالة الفنية وعلاقته بكبار المطربين وكيف يرى الأغنية العربية في السنوات الأخيرة وهل تغير التلحين في السنوات الأخيرة عن الماضي.



البرنامج تقديم نسرين عكاشة، وزياد علي، إعداد نورهان الحملاوى ورئيس التحرير محمد شاهين.

