"الوزراء" بعد اتفاق "مرسيدس وبوش": شركة "بي أم دبليو" قريبًا
الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 09:19 م
داليا الحسين
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن زيارة الرئيس السيسي لألمانية هامة للغاية في ذلك الوقت، مشيرًا إلى أن مصر تشارك كضيف شرف في المنتدى الاقتصادي العربي الألماني؟
وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أنه سيتم نقل خط إنتاج شركة مرسيدس من الولايات المتحدة إلى مصر، معلقًا: "الشركة عندها ميزانية تفوق دول.. ويحاولون الاستثمار لعقود قادمة".
وأشار إلى أن نقل خط إنتاج شركة مرسيدس إلى مصر يعكس الثقة في اقتصادها، لافًتا إلى أن مرسيدس ستعود لمقرها القديم، ونوه إلى أنه سيتم إنشاء أول مجمع صناعي في العاشر من رمضان لشركة بوش الألمانية، متابعًا: "لأول مرة سيكتب على منتجات شركة بوش الألمانية صنع في مصر".
وتابع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: "ممثلو كبرى الشركات الألمانية أكدوا أن مناخ الاستثمار في مصر جيد"، كاشفًا أنه سيكون هناك تعامل مع شركة "بي أم دبليو الفترة المقبلة".
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