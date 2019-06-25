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عبير صبري تغازل جمهورها بفستان قصير على أحد الشواطئ (صور)

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 07:44 م
عبير صبري تغازل جمهورها بفستان قصير على أحد الشواطئ (صور)
عبير صبري
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الفجر الفني
 
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شاركت الفنانة عبير صبري، جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور لها وهي تقضي إجازتها الصيفية على أحد الشواطئ بجوار زوجها.

ظهرت عبير صبرى بإطلالة غريبة، حيث ارتدت فستان بيج قصيرا  فوق الركبة، وكان الفستان مميزا  بكلمة ورسمة طبق البيتزا، وقد اختلفت آراء متابعيها حول إطلالتها بين معجبين بها، على عكس آخرين رأوا أنها غريبة.

وأكملت عبير صبرى إطلالتها بحذاء رياضى مسطح باللون الأبيض، وحقيبة يد متوسطة الحجم متناسقة مع إطلالتها.

بدت عبير صبرى بشعرها الأسود الانسيابى منسدلا على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج البسيطة وارتدت نظارة شمس متناسقة مع وجهها.

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