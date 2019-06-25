الحكومة اليمنية تدعو المجتمع الدولي لإدانة سرقة "الحوثي" للمساعدات الإنسانية
الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 07:38 م
وكالات
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دعا وزير الزراعة والري اليمني عثمان مجلي المجتمع الدولي إلى إدانة استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، سرقة المساعدات الإنسانية الغذائية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي وقرار البرنامج التعليق الجزئي لعمليات المساعدة في مناطق سيطرة الميليشيا.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم (الثلاثاء) أمام الدورة الـ 41 لمؤتمر منظمة الزراعة والأغذية «فاو» المنعقد خلال الفترة 22 - 29 يونيو الجاري في مدينة روما الإيطالية، والذي أشار فيه إلى التحديات التي تقف حائلاً أمام تحقيق أهداف التنمية اليمنية المستدامة، ومواجهة اليمن كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب الصراع الذي تسببت به مليشيا الحوثي الانقلابية، وأدى إلى تدهور شديد في الوضع الاقتصادي والسياسي والإنساني والبنية التحتية، وعلى وجه الخصوص القطاع الزراعي.
ودعا مجلي المنظمات الدولية إلى إدانة هذه الخروقات وممارسة الضغط على الانقلابيين ومن يدعمهم، للسماح لمنظمات الأمم المتحدة مواصلة أعمال الإغاثة الإنسانية بما يخدم الجانب الإنساني والتنموي.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم (الثلاثاء) أمام الدورة الـ 41 لمؤتمر منظمة الزراعة والأغذية «فاو» المنعقد خلال الفترة 22 - 29 يونيو الجاري في مدينة روما الإيطالية، والذي أشار فيه إلى التحديات التي تقف حائلاً أمام تحقيق أهداف التنمية اليمنية المستدامة، ومواجهة اليمن كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب الصراع الذي تسببت به مليشيا الحوثي الانقلابية، وأدى إلى تدهور شديد في الوضع الاقتصادي والسياسي والإنساني والبنية التحتية، وعلى وجه الخصوص القطاع الزراعي.
ودعا مجلي المنظمات الدولية إلى إدانة هذه الخروقات وممارسة الضغط على الانقلابيين ومن يدعمهم، للسماح لمنظمات الأمم المتحدة مواصلة أعمال الإغاثة الإنسانية بما يخدم الجانب الإنساني والتنموي.
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