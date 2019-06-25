أيرلندا: نحن أكثر المتضررين من خروج بريطانيا من الأتحاد الأوربي



وأضاف، أن أولويتنا ستكون كيفية حماية بلادنا. نحن في مفترق الطريق" حيث تعتبر أيرلندا أكثر دولة أوروبية عرضة للتداعيات السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث تستقبل بريطانيا نحو 15 % من صادرات أيرلندا.



وقال الوزير إن الخروج بدون اتفاق سيكبد الاقتصاد الأيرلندي حوالي 85 ألف وظيفة منها 55 ألف وظيفة خلال أول عامين بعد الخروج، مضيفا أن الحكومة ستسمح بوجود عجز في الميزانية من أجل تمويل إجراءات مواجهة تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.



كشفت الحكومة الأيرلندية، اليوم الثلاثاء، احتمالات فقدان نحو 85 الف وظيفة إذا خرجت بريطانيا من الأتحاد الأوربي دون التوصل إلى اتفاق، بالأضافة إلى تراجع معدلات نمو الاقتصاد البريطاني.وقال وزير المالية الأيرلندي باسكال دونوهوي في تصريحات للصحفيين، إن معدل نمو الاقتصاد الأيرلندي سيتراوح خلال العام المقبل بين صفر و1 % إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، مقابل نمو الاقتصاد بمعدل يصل إلى 3.3 % في حال الخروج باتفاق.