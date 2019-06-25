ماجي أنور عضو لجنة تحكيم بمدريد السينمائي الدولي

وقع اختيار إدارة مهرجان مدريد السينمائي الدولي على المخرجة والمنتجة ماجي انور للمشاركة ضمن اعضاء لجنة تحكيم الدورة الثامنة للمهرجان والتي ستضمن عدد كبير من السينمائيين البارزين في مختلف دول العالم، ومنهم الفنانة البريطانية ريبيكا جرانت.

وقد اعلنت ماجي عن سعادتها بهذا الاختيار مؤكدة ان مهرجان مدريد مهرجان له تاريخ طويل بعالم السينما وانها مسئولية كبيرة، معلنة انها ستتوجه إلى العاصمة الاسبانية اوائل اغسطس المقبل للحاق بافتتاح المهرجان الذي سيقام في الفترة من 9 إلى 19 اغسطس المقبل.

ومن جانب آخر كشفت ماجي عن تحضيرها لمفاجآت سينمائية جديدة في مجال التوزيع السينمائي ستعلن عن تفاصيلها قريبا. بينما تحضر لاقامة دورة جديد لمهرجان سينما الطفل خلال الاسابيع القليلة القادمة.

وكانت ماجي قد شاركت مؤخرا بلجنة تحكيم مهرجانات عالمية ومنها نيس الدولي، وكذلك اقامت مؤخرا الدورة الخامسة من عمر مهرجان فاتن حمامة الدولي لاول مرة في العاصمة البريطانية لندن ولاقى نجاحا كبيرا.