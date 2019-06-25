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هويدا مصطفى تفوز بجائزة التفوق التابعة للمجلس الأعلى للثقافة

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 07:33 م
هويدا مصطفى تفوز بجائزة التفوق التابعة للمجلس الأعلى للثقافة
هويدا مصطفى
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الفجر الفني
 
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"فازت الدكتورة هويدا مصطفى، وكيل كلية الإعلام للدراسات العليا والبحوث ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بالكلية جامعة القاهرة، بجائزة التفوق التابعة للمجلس الأعلى للثقافة.

وكان المجلس الأعلى للثقــافــة، قد عقد، اجتماعه الثاني والســتین، بأمانة الدكتور، هشــام عزمي، والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء المجلس، وذلك لمناقشة جدول الأعمال والموضــــوعات الخاصة بالتصويت على جائزة الدولة التشجيعية. 

يشار إلى أن الدكتورة هويدا مصطفى، تم اختيارها مؤخرًا لأمانة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات، كما صدر لها مؤخرًا كتابين الأول بعنوان «الإعلام ومواجهة الإرهاب»، والثاني « الإعلام والتنمية المستدامة».

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