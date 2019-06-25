وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي يجري محادثات ثنائية مع نظيره الصيني

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي أحمد عيسى عوض محادثات ثنائية مع نظيره الصيني ، معالي السيد وانغ يي ، في بكين اليوم.





وأشاد وزير الخارجية الصومالي ، أحمد عوض ، بالدور الصيني في الدفاع عن القضايا الأفريقية على الساحة الدولية ومعالجة مشاكل الاهتمام الجماعي لشعوب القارة ، وخاصة تلك المتعلقة بالسلام والأمن والتنمية.





وأشار الوزير إلى العلاقات التاريخية العميقة بين الصومال والصين وضرورة العمل في هذا الصدد لتطوير مختلف أطر التعاون المشترك ، وخاصة الجوانب الاقتصادية والتجارية.





ومن جانبه ، أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية التي تربطها بالصومال بأبعادها المختلفة ، خاصة السياسية والتجارية ، بالإضافة إلى تقارب الرؤى والمواقف بين البلدين حول القضايا الدولية والإقليمية.





وفي نهاية المحادثات الدبلوماسية العميقة ، وقعت الصومال والصين اتفاقية حول التعاون الاقتصادي والتقني.



