وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي يجري محادثات ثنائية مع نظيره الصيني
الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 05:38 م
احمد ثابت
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أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي أحمد عيسى عوض محادثات ثنائية مع نظيره الصيني ، معالي السيد وانغ يي ، في بكين اليوم.
وأشاد وزير الخارجية الصومالي ، أحمد عوض ، بالدور الصيني في الدفاع عن القضايا الأفريقية على الساحة الدولية ومعالجة مشاكل الاهتمام الجماعي لشعوب القارة ، وخاصة تلك المتعلقة بالسلام والأمن والتنمية.
وأشار الوزير إلى العلاقات التاريخية العميقة بين الصومال والصين وضرورة العمل في هذا الصدد لتطوير مختلف أطر التعاون المشترك ، وخاصة الجوانب الاقتصادية والتجارية.
ومن جانبه ، أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية التي تربطها بالصومال بأبعادها المختلفة ، خاصة السياسية والتجارية ، بالإضافة إلى تقارب الرؤى والمواقف بين البلدين حول القضايا الدولية والإقليمية.
وفي نهاية المحادثات الدبلوماسية العميقة ، وقعت الصومال والصين اتفاقية حول التعاون الاقتصادي والتقني.
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