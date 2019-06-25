تصل لـ46.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس غدا الأربعاء
الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 05:36 م
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يسود، غدًا الأربعاء، طقس معتدل علي السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح شمالية غربية معتدلة.
وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل ، وارتفاعه من 1.5 إلى 2. متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، كالتالي:
القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 31 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 32 درجة.
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