نجوم الفن والرياضة يتابعون مباريات أمم إفريقيا بالشيخ زايد (صور)

حرص عدد من نجوم الفن والرياضة ومشاهير المجتمع علي متابعة مباريات كاس أمم إفريقيا على أرض ستاد ديونز بالشيخ زايد على أكبر شاشة عرض ١٢٠٠٠ بوصة.

وتشهد عروض المباريات بـ"ديونز" ستوديو تحليلي لأول مرة على الهواء والذي شهد تفاعل مع الجمهور حيث حضر الأستوديو كلا من كابتن فتحي مبروك مدرب منتخب مصر في كاس العالم ٩٠ ورئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وخالد بيبو نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر وعندليب الكرة المصرية عبد الحليم علي نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق والناقد الرياضي أحمد الخضري والمذيع اللامع محمد الليثي.

يقوم بتنظيم عروض مباريات كأس أمم أفريقيا بـ"ديونز" بلال التحيوي ميديا ميوزيك وسط أجواء احتفالية من العاب نارية ومؤثرات بصرية من تنفيذ احمد البغدادي وليزر أنور سليمان وسط جماهير من مختلف الجنسيات العربية والإفريقية ممن يستمتعون بمتابعة المباريات أمام اكبر شاشه عرض تحت من تنفيذ المهندس عبده العميري وجمال عفيفي.

ومن المقرر أن تقدم إدارة ستاد ديونز العديد من المفاجآت الفنية والرياضية طوال عروض المباريات القادمه للمنتخب المصري ابتداءا من يوم الأربعاء المقبل ٢٦ يونيو.