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الدفع بـ ١٢ سيارة إسعاف لنقل مصابي حريق مول تجاري في المنصورة

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 05:33 م
الدفع بـ ١٢ سيارة إسعاف لنقل مصابي حريق مول تجاري في المنصورة
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محمد كشك
 
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صرح الدكتور عزت السعيد رئيس مرفق الاسعاف بمحافظة الدقهلية الدفع ب ١٢ سيارة اسعاف تزامنا مع محاولا السيطرة لاخماد حريق في مول تجاري بمدينة المنصورة لنقل المصابين واسعافهم في أسرع وقت. 

وكانا شهدت منطقة مبارك خلف استاد المنصورة الرياضى بمحافظة الدقهلية نشوب حريق داخل مول تجارى، نتج عنه إصابة 6 أشخاص بإختناقات.

وكان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود حريق بمول تجارى خلف إستاد المنصورة الرياضى.

و إنتقلت سيارات الإطفاء والشرطة والإسعاف للمكان وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وأسفر الحريق عن إصابة 6 أشخاص بإختناق على أثر الحريق.

وأكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه تم نقل المصابين للمستشفى الدولى ويجرى إسعافهم وجميعهم مصاب بإختناق جراء الحريق.

وكشفت المعاينة الأولية للمول التجارى أن سبب الحريق إشتعال وحدات التكييف الموجودة بالمول وجارى إستدعاء الأدلة الجنائية لإعداد تقرير فنى. 

و تم إخطار طوارئ الغاز والكهرباء لفصل التيار عن المنطقة وتم نقل المصابين لمستشفى المنصورة الدولى وتحرر عن ذلك المحضر اللآزم وجار العرض على النيابة العامة.
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