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تدني مستوى ثقة المستهلك الأمريكي خلال 21 شهرًا

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 05:28 م
تدني مستوى ثقة المستهلك الأمريكي خلال 21 شهرًا
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ترجمة: دينا الشريف
 
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انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي في يونيو بأكثر من المتوقع، حيث بلغت أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2017، وفقًا لتقرير صدر عن القطاع الخاص صدر اليوم الثلاثاء.

وقال مجلس المؤتمر وهو مجموعة صناعية، إن مؤشر مواقف المستهلكين انخفض إلى 121.5، من 131.3 المنقح نزوليًا في الشهر السابق. وكان الاقتصاديون الـ 58 الذين شملهم استطلاع أجرته رويترز.
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