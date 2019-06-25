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زلزال بقوته 6.6 درجة يضرب منطقة كامتسك الروسية

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 05:28 م
زلزال بقوته 6.6 درجة يضرب منطقة كامتسك الروسية
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ترجمة - منة الشريف
 
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ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بلغت قوته 6.6 درجة ضرب شبه جزيرة كامتسك الشرقية في روسيا اليوم الثلاثاء.

وقالت إن مركز الزلزال، الذي يبلغ عمقه 33 كيلومترا، تم تحديده مبدئيا على خط عرض 56.2 درجة شمالا وخط طول 164.3 درجة شرقا، على بعد 113 كم شرق أوست-كامتسكسك ستاري.
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