زلزال بقوته 6.6 درجة يضرب منطقة كامتسك الروسية

Advertisements

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بلغت قوته 6.6 درجة ضرب شبه جزيرة كامتسك الشرقية في روسيا اليوم الثلاثاء.



وقالت إن مركز الزلزال، الذي يبلغ عمقه 33 كيلومترا، تم تحديده مبدئيا على خط عرض 56.2 درجة شمالا وخط طول 164.3 درجة شرقا، على بعد 113 كم شرق أوست-كامتسكسك ستاري.

