"كاف" يرفض طلب الكاميرون لاستبدال لاعبه المصاب بالقلب
أعلن الاتحاد الكاميرونى لكرة القدم أن الاتحاد الأفريقى للعبة "كاف" رفض الموافقة على استبدال جويل تاجوى لاعب الفريق الذى يعانى من أزمة فى القلب لوجود خلل فى الشريان التاجى، بقائمة الفريق المشاركة حاليًا فى كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.
ونشر الاتحاد الكاميروني بيانًا رسميًا اليوم أكد فيه أن الكاف رفض الاستبدال، على الرغم من استبعاد اللاعب من قائمة الفريق وإرسال التقرير الطبى للكاف والذى يثبت وجود خطر على حياته حال مشاركته فى البطولة.
وأكد التقرير الطبى أن حالة جويل تاجوى فى منتهى الخطورة لوجود خلل فى الشريان التاجى بالقلب وهو ما يهدد حياته بتعرضه لموت مفاجئ حال قيامه بأى مجهود زائد.
جدير بالذكر أن منتخب الكاميرون يبدأ رحلة الدفاع عن لقبه في كأس الأمم الأفريقية بمواجهة غينيا بيساو اليوم باستاد الإسماعيلية ضمن المجموعة السادسة التى تضم أيضًا غانا وبنين.