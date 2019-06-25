"كاف" يرفض طلب الكاميرون لاستبدال لاعبه المصاب بالقلب

أعلن الاتحاد الكاميرونى لكرة القدم أن الاتحاد الأفريقى للعبة "كاف" رفض الموافقة على استبدال جويل تاجوى لاعب الفريق الذى يعانى من أزمة فى القلب لوجود خلل فى الشريان التاجى، بقائمة الفريق المشاركة حاليًا فى كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.





ونشر الاتحاد الكاميروني بيانًا رسميًا اليوم أكد فيه أن الكاف رفض الاستبدال، على الرغم من استبعاد اللاعب من قائمة الفريق وإرسال التقرير الطبى للكاف والذى يثبت وجود خطر على حياته حال مشاركته فى البطولة.



