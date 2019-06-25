"النقض": 62 ألف طعن إنجاز دوائر النقض في أقل من عامين

أعلنت محكمة النقض، بيانا بإجمالي الطعون التي تم إنجازها من أعضاء النيابة وتم تسليمها للمكتب الفني بالمحكمة وذلك عن الفترة من 1 يوليو 2017 حتى 12 مايو 2019.

أولا: عدد الطعون مدني 27301 وإيجارات 5581 و عمال 5721 و تجاري بأنواعه 6487 بمجموع 45090.





ثانيا: طلبات رجال القضاء مجموع عدد الطعون 2210.





ثالثا: دوائر ضرائب ( اضافي ) بدءا من 1 سبتمبر 2018 حتى 12مايو 2019 مجموع عدد الطعون 9535.





رابعا: دائرة اليوم الواحد ابتداء من 1 أكتوبر 2018 حتى 12 مايو 2019 عدد الطعون مدني 2162 و إيجارات. لا يوجد و عمال 3241 و تجاري بأنواعه 613 بمجموع 6016.



