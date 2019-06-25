"النقض": 62 ألف طعن إنجاز دوائر النقض في أقل من عامين
الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 03:26 م
طارق حافظ
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أعلنت محكمة النقض، بيانا بإجمالي الطعون التي تم إنجازها من أعضاء النيابة وتم تسليمها للمكتب الفني بالمحكمة وذلك عن الفترة من 1 يوليو 2017 حتى 12 مايو 2019.
أولا: عدد الطعون مدني 27301 وإيجارات 5581 و عمال 5721 و تجاري بأنواعه 6487 بمجموع 45090.
ثانيا: طلبات رجال القضاء مجموع عدد الطعون 2210.
ثالثا: دوائر ضرائب ( اضافي ) بدءا من 1 سبتمبر 2018 حتى 12مايو 2019 مجموع عدد الطعون 9535.
رابعا: دائرة اليوم الواحد ابتداء من 1 أكتوبر 2018 حتى 12 مايو 2019 عدد الطعون مدني 2162 و إيجارات. لا يوجد و عمال 3241 و تجاري بأنواعه 613 بمجموع 6016.
وبذلك يصبح عدد أجمالي الطعون التي تم إنجازها 62851.
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