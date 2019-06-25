تغييرات بالجملة في تشكيل المغرب أمام كوت ديفوار
الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 12:56 م
الفجر الرياضي
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استقر هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب على إجراء تغييرات بالجملة في التشكيل خلال مباراة كوت ديفوار يوم الجمعة المقبل في دور المجمواعت كأس الأمم الإفريقية.
وينوي هيرفي رينارد الدفاع بكريم الأحمدي
ويونس بلهندة في وسط الملعب على حساب آيت بناصر وبوربيعة مع الدفع بالنجم سفيان
بوفال في مركز الجناح الأيسر.
تشكيل المغرب المتوقع أمام كوت ديفوار
حراسة المرمى: ياسين بونو
خط الدفاع: رومان سايس ومهدي بن عطية وأشرف
حكيمي ونبيل درار
خط الوسط: مبارك بوصوفة وكريم الأحمدي ويونس
بلهندة وحكيم زياش وسفيان بوفال
خط الهجوم: يوسف النصيري
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