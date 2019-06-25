ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تغييرات بالجملة في تشكيل المغرب أمام كوت ديفوار

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 12:56 م
تغييرات بالجملة في تشكيل المغرب أمام كوت ديفوار
المغرب
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

استقر هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب على إجراء تغييرات بالجملة في التشكيل خلال مباراة كوت ديفوار يوم الجمعة المقبل في دور المجمواعت كأس الأمم الإفريقية.

 

وينوي هيرفي رينارد الدفاع بكريم الأحمدي ويونس بلهندة في وسط الملعب على حساب آيت بناصر وبوربيعة مع الدفع بالنجم سفيان بوفال في مركز الجناح الأيسر.

 

تشكيل المغرب المتوقع أمام كوت ديفوار

 

حراسة المرمى: ياسين بونو

 

خط الدفاع: رومان سايس ومهدي بن عطية وأشرف حكيمي ونبيل درار

 

خط الوسط: مبارك بوصوفة وكريم الأحمدي ويونس بلهندة وحكيم زياش وسفيان بوفال

 

خط الهجوم: يوسف النصيري

 

 



Advertisements
المزيد عن: كاس الامم افريقية تشكيل المغرب المغرب اخبار الرياضة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون
-
x
19:00
-
غينيا بيساو
غانا
-
x
22:00
-
بنين