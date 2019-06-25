إنجي وجدان تدعم محاربات سرطان الثدي فى بهية (صور)





وفور مجيئها التف حولها عدد من مسئولى المستشفى لاستقبالها، على رأسهم المهندس ماجد حمدى عضو مجلس الإدارة بالإضافة إلى عدد من المحاربات اللاتى سعدن بزيارتها وتواجدها معهن فى جو مليىء بالتفاؤل والبهجة، كما أكدن على متابعة أعمالها الدرامية الناجحة.





واستمعت "إنجي" خلال الزيارة إلى فيلم قصير حول نشأة مستشفى بهية وأبرز الزيارات التى قام بها المشاهير وكلماتهم التى وجهوها لدعم العمل الخيرى ومؤازرة محاربات سرطان الثدي الاتى أثبتن بالدليل قدرة المرأة المصرية على المواجهة وتحدى الصعاب والمرور بالأزمات مهما كانت.





وأثنت إنجى على العمل الجماعي الناجح داخل بهية لخدمة مريضات سرطان الثدي، وكذا النظافة التى يتمتع بها المكان، مؤكدة على دعمها للمحاربات، والتقطت عددا من الصور التذكارية داخل المستشفى وهنأت مجموعة من المتعافيات لتماثلهن إلى الشفاء بعد رحلة العلاج.





يذكر أن أخر أعمال الفنانة إنجي وجدان كان مسلسل " طلعت روحي" الذى لاقى ردود أفعال إيجابية وشاركها البطولة نيكولا معوض، صفاء الطوخي، نهال عنبر، وهو من إخراج رامي رزق الله.

أجرت الفنانة انجي وجدان، زيارة إلى مستشفى "بهية" للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، فى لفتة انسانية منها، وذلك ضمن عدد من الزيارات التى أجراها المشاهير ونجوم الفن والمجتمع، فى إطار الدعم النفسي لمحاربات سرطان الثدي.